А. Фёдоров: про прошлый сезон даже говорить ничего не буду
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Нападающий СКА Артём Фёдоров подвёл итоги матча с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Впечатление от того, что забил первую шайбу команды в сезоне? Эмоции очень классные. Любому нападающему хочется поскорее забить первый гол. Ребята поздравили, ничего необычного, работаем дальше.
Про прошлый сезон даже говорить ничего не буду. В этом сезоне прошли сборы с командой, в Питере отличная система. Нагрузили нас, потом дали тактику. С партнёрами есть взаимопонимание. Роль в команде изменилась по сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом – конечно, я там даже толком не играл», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, встреча завершилась победой армейцев в овертайме со счётом 3:2.
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