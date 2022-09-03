А. Фёдоров: про прошлый сезон даже говорить ничего не буду

Нападающий СКА Артём Фёдоров подвёл итоги матча с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Впечатление от того, что забил первую шайбу команды в сезоне? Эмоции очень классные. Любому нападающему хочется поскорее забить первый гол. Ребята поздравили, ничего необычного, работаем дальше.

Про прошлый сезон даже говорить ничего не буду. В этом сезоне прошли сборы с командой, в Питере отличная система. Нагрузили нас, потом дали тактику. С партнёрами есть взаимопонимание. Роль в команде изменилась по сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом – конечно, я там даже толком не играл», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, встреча завершилась победой армейцев в овертайме со счётом 3:2.