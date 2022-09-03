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СКА обыграл «Салават Юлаев» в овертайме. Уфимцы отыгрались с 0:2 в 3-м периоде

СКА обыграл «Салават Юлаев» в овертайме. Уфимцы отыгрались с 0:2 в 3-м периоде
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Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой петербуржцев после овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

Первую шайбу СКА в новом сезоне забросил новичок команды нападающий Артём Фёдоров. Ассистировали ему также два новичка команды – форварды Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. Это случилось на седьмой минуте матча.

На 55-й Александр Волков увеличил преимущество петербуржцев после паса Валентина Зыкова. Однако уже через секунду Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу уфимцев. Ему ассистировали Александр Кадейкин и Райан Мёрфи. На 59-й минуте Александр Хмелевски сравнял счёт.

В овертайме армейцы всё же одержали победу. На четвёртой минуте Дамир Жафяров забил после паса Александра Никишина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Фёдоров (Яшкин, Жафяров) – 06:49 (5x4)   2:0 Волков (Зыков) – 54:04 (5x5)   2:1 Шмелёв (Кадейкин, Мёрфи) – 55:05 (5x5)   2:2 Хмелевски (Кадейкин, Хо-Сэнг) – 58:52 (6x5)   3:2 Жафяров (Никишин) – 63:35 (3x3)

Напомним, по ходу первого периода Александр Хмелевски не реализовал буллит. Во второй двадцатиминутке хоккеист поучаствовал в драке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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