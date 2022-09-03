СКА обыграл «Салават Юлаев» в овертайме. Уфимцы отыгрались с 0:2 в 3-м периоде

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой петербуржцев после овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).



Первую шайбу СКА в новом сезоне забросил новичок команды нападающий Артём Фёдоров. Ассистировали ему также два новичка команды – форварды Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. Это случилось на седьмой минуте матча.



На 55-й Александр Волков увеличил преимущество петербуржцев после паса Валентина Зыкова. Однако уже через секунду Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу уфимцев. Ему ассистировали Александр Кадейкин и Райан Мёрфи. На 59-й минуте Александр Хмелевски сравнял счёт.



В овертайме армейцы всё же одержали победу. На четвёртой минуте Дамир Жафяров забил после паса Александра Никишина.

Напомним, по ходу первого периода Александр Хмелевски не реализовал буллит. Во второй двадцатиминутке хоккеист поучаствовал в драке.

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