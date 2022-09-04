Бывший игрок НХЛ Александр Сёмин стал президентом «Сокола»

Как сообщает пресс-служба «Сокола», бывший игрок НХЛ Александр Сёмин стал президентом красноярского клуба.

Александр является уроженцем Красноярска, где 30 июня 2022 года провёл прощальный матч.

Всего за карьеру в НХЛ он провёл 650 матчей, где набрал 517 (239+278) очков. Нападающий выступал за такие команды как «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

В России 38-летний хоккеист представлял челябинский «Трактор», тольяттинскую «Ладу», воскресенский «Химик», «Сокол», нижегородское «Торпедо», магнитогорский «Металлург» и подмосковный «Витязь». В составе «Металлурга» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году, вместе со сборной России стал двукратным чемпионом мира. Ещё по разу выигрывал серебро и бронзу мировых первенств.