Экс-наставник «Ак Барса»: неважно, что Рябыкин — защитник, нынешние тренеры учатся на ходу

Бывший тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов оценил игру омского «Авангарда» на старте чемпионата и отметил изменения, произошедшие в хоккее за последние годы.

«На самом деле, совершенно не важно, что Рябыкин был защитником, потому что оборона в прежние времена и сейчас – это два совершенно разных вида спорта. Причём речь не о каких-то дальних 1980-х годах и даже не о том хоккее, какой был, скажем, 10 лет назад. Всё изменилось буквально за последнюю пятилетку! По лекалам, по которым играли мы, работать сейчас просто нельзя. И нынешние тренеры, по сути, учатся прямо на ходу.

Почему так происходит? Потому что хоккей развивается очень быстро. На это влияет и уменьшение площадок, что ведёт к увеличению скоростей и скорости принятия решений. Плюс, все изменения в правилах заточены на атаку, чтобы не было замедления игры. Раньше в этом плане было проще – «пиджак» навесил на соперника и катаешься, а теперь даже за то, что чуть-чуть прижал шайбу к борту, тут же следует удаление.

Ошибки в обороне омичей в матче с «Витязем»? Я бы отнёс эти ошибки к делу случая. Почему? Уверен, «Авангард» продолжит использовать схемы и стандарты Боба Хартли, в том числе и при игре в обороне. Зачем от этого отказываться, если тогда всё было доведено до автоматизма, всё получалось и давало результат? Как соперник могу сказать, что взломать ту оборону было непросто, а добра от добра обычно не ищут.

Почему так уверен, что лекала Хартли используются? У него были фишки, которые я увидел и на старте этого сезона. Например, давайте разберём третий гол «Витязя». Антон Белов сыграл абсолютно по методике Хартли – он не контролировал игроков на пятачке, а хотел блокировать бросок. «Авангард» так и делает при защите собственных ворот. Другой вопрос, что на этот раз по стечению обстоятельств шайба от его клюшки залетела в ворота, что привело к поражению», — приводит слова Зубова портал BetOn.

Напомним, в первом матче сезона «Авангард» на последней минуте встречи уступил подмосковному «Витязю» со счётом 2:3.