Рябыкин — об игроках «Авангарда»: ребята хотят играть в бразильский хоккей

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, какие выводы сделала команда после поражения в стартовом матче с «Витязем».

«Разобрали моменты и обратили внимание ребят на то, что они хотят играть как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет, нужно играть и в защите, и в нападении. Нужно чувствовать опасность. Было много моментов, когда заигрывались в атаке и забывали про оборону.

«Динамо» Минск очень мастеровитая и обученная команда, я не думаю, что нам будет легко в матче с ними», — сказал Рябыкин в интервью пресс-службе «Авангарда».

В первом матче сезона омский клуб уступил на выезде «Витязю» со счётом 2:3. Сегодня, 5 сентября, «Авангард» проведёт выездной матч с минским «Динамо». Начало встречи — в 19:10 мск.