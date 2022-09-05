«Столько внимания уделяют этому пенсионеру». Черкас — о словах Гашека про переход Яшкина

Известный хоккейный функционер, бронзовый медалист чемпионата СССР, бывший голкипер СКА Сергей Черкас поделился мнением о переходе в клуб форварда Дмитрия Яшкина, а также о развитии молодёжного хоккея в России.
«Переход Яшкина не все в Чехии – стране, за которую он выступает на международной арене, – приняли спокойно. Тот же Гашек. Сможет ли Дмитрий справиться с психологическим давлением? Я не думаю, что этому стоит столько внимания уделять. Да плевать нам на этого Гашека и на то, что нам что-то в Чехии говорят! У нас свой чемпионат. Посмотрите, НХЛ вообще всё по барабану! Если захотят, то русского возьмут, и никакая политика не вмешивается. А мы реагируем на то, что говорит Гашек. Да пусть ковыряется у себя в Чехии.
Ну, раз Дмитрий принял решение играть в России, значит, сделал это осознанно. А то, что там кто-то что-то писать будет – думаю, Яшкин понимал это, когда подписывал контракт… Подумаешь, Чехия! Сейчас голову этим забивать не будем. Столько внимания уделяют Гашеку, этому пенсионеру. Пусть у себя работает, а мы будем развивать свой российский хоккей.
Может, пора окончательно пойти по пути НХЛ и стать независимой лигой, не обращающей никакого внимания на ИИХФ? Немножко мы в разном положении. Вряд ли получится. Да, НХЛ не обращает внимания ни на кого и ни на что. Но тем не менее их сборные, когда надо, выступают на всех уровнях – и канадцы, и американцы.
Ну а то, что мы должны заниматься своим хоккеем, растить молодые таланты, развивать всю хоккейную вертикаль, начиная от школы и заканчивая КХЛ, – это однозначно. И не должна никакая политическая ситуация влиять на это», – цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».
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