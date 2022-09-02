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Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии после решения не вызывать игроков из КХЛ

Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии после решения не вызывать игроков из КХЛ
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Легендарный бывший голкипер клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек высказался о решении Федерации хоккея Чехии отказаться от вызова в национальную сборную игроков, которые перешли в клубы КХЛ после 24 февраля 2022 года. Экс-хоккеист раскритиковал ФХЧ.

«Есть два важных момента. Первый — наш демократический парламент за 180 дней так и не принял закон, запрещающий работу в России. И я не видел, чтобы гражданам Чехии рекомендовали бы не работать в России.

Алоис Гадамчик чётко заявлял, что не видит причин исключать из сборной игроков за игру в КХЛ. Я в курсе, что в исполнительном комитете 11 человек, а у его главы есть только один голос, но его июньское заявление дало явный сигнал игрокам, что они могут ехать в КХЛ, не беспокоясь за то, что их исключат из сборной.

Второй момент — решение федерации не распространяется на игроков, подписавших контракты до 24 февраля. В чём разница? Что сделали одни, чего не сделали другие? Я призываю вас объяснить, за что игрокам закрыли дверь в сборную», — приводит слова Гашека Isport.blesk.cz.

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