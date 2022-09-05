«Оттава» заключила новый контракт с шведским защитником Бреннстрёмом

«Оттава Сенаторз» на официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с защитником Эриком Бреннстрёмом. Отмечается, что соглашение с 23-летним шведом заключено сроком на один год.



Зарплата Бреннстрёма по новому контракту составит $ 900 тыс.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 53 матчах, став автором 14 результативных передач при показателе полезности «-17». В общей сложности на его счету 117 встреч в рамках НХЛ, хоккеист набрал 31 (2+29) балл при полезности «-23».



Бреннстрём был выбран на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 15-м номером клубом «Вегас Голден Найтс». Позже швед оказался в «Оттаве» в результате обмена на нападающего Марка Стоуна.