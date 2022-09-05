СКА одержал вторую победу в сезоне, дома обыграв «Барыс»

Санкт-петербургский СКА одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



В составе подопечных Романа Ротенберга заброшенными шайбами отметились нападающий Александр Волков (дубль) и форвард Дмитрия Яшкин. Единственный гол «Барыса» забил канадский нападающий Линден Вей.



Казахстанский клуб ранее уступил минскому «Динамо» (3:4, бул.), а СКА обыграл «Салават Юлаев» (3:2, ОТ).



В следующем матче регулярного сезона СКА сыграет дома с омским «Авангардом», встреча состоится в среду, 7 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени. «Барыс» в этот же день сыграет в Балашихе с подмосковным «Витязем» (начало — в 19:00 мск).