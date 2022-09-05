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СКА одержал вторую победу в сезоне, дома обыграв «Барыс»

СКА одержал вторую победу в сезоне, дома обыграв «Барыс»
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

В составе подопечных Романа Ротенберга заброшенными шайбами отметились нападающий Александр Волков (дубль) и форвард Дмитрия Яшкин. Единственный гол «Барыса» забил канадский нападающий Линден Вей.

Казахстанский клуб ранее уступил минскому «Динамо» (3:4, бул.), а СКА обыграл «Салават Юлаев» (3:2, ОТ).

В следующем матче регулярного сезона СКА сыграет дома с омским «Авангардом», встреча состоится в среду, 7 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени. «Барыс» в этот же день сыграет в Балашихе с подмосковным «Витязем» (начало — в 19:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Яшкин (Хуснутдинов, Никишин) – 28:56 (5x5)   2:0 Волков (Яшкин, Никишин) – 36:10 (5x4)   2:1 Вей (Луис) – 39:39 (5x5)   3:1 Волков (Моисеев) – 58:20 (en)
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