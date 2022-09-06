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Главный тренер «Ванкувера» назвал компонент, который должен усилить Михеев

Главный тренер «Ванкувера» назвал компонент, который должен усилить Михеев
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро отметил, в чём должен прибавить новичок клуба — российский форвард Илья Михеев.

«Что касается Михеева, то мне он уже давно нравится. Он точно добавил команде скорости. Думаю, за ним будет очень интересно смотреть. Лазар и Михеев добавят глубины меньшинству. Особенно Михеев, потому что с ним мы сможем даже подумывать об атаке в ситуации, которая предполагает исключительно оборону.

Он был в числе лидеров лиги по голам в меньшинстве и точно лидером по моментам в меньшинстве, потому что он обладает великолепной скоростью. У нас и так было хорошее меньшинство, в последние 56 матчей мы были десятыми в лиге. Но теперь у нас есть ещё и хорошая глубина меньшинства», — сказал Будро в эфире Sportsnet 650.

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