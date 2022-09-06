Разин — о настрое: игрок перешёл в «Магнитку» и получает в 10 раз больше, чем у нас

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал камбэк в матче с «Металлургом» с 0:3.
«Эмоций много, эмоции положительные. Два периода играли хорошо, но без эмоций, которые бы позволили себя преодолеть и забить. Буднично пропустили три гола, но в третьем — молодцы. Собрались, думаю, рекорд какой-то установили, три гола с пустыми воротами. Два мы забивали в прошлом году, но три, наверное, с пустыми воротами ещё никто не забивал.
Стараюсь заряжать подопечных наглостью? Ну а как по-другому? У ребят есть перед глазами пример: человек, который в прошлом году сидел в нашей раздевалке, перешёл в раздевалку «Металлурга» и получает в 10 раз больше, чем у нас. Сейчас это вообще не секрет. Ребятам сказал: выходите, доказывайте, может, и у вас на следующий год будет такая зарплата, кто знает. Вот вышли и откусили своё», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 сентября 2022
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