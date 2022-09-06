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Стало известно, сколько получают игроки «Северстали». Клуб не достигает пола зарплат

Стало известно, сколько получают игроки «Северстали». Клуб не достигает пола зарплат
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Стала известна платёжная ведомость «Северстали». Она составляет 273 млн рублей, сообщает «Спорт-экспресс». Таким образом, клубу не хватает 42 млн, чтобы достичь пола заработных плат.

Отметим, что пол зарплат в КХЛ — 315 млн рублей (потолок, в свою очередь, 900 млн). Клубы, которые не достигают пола, обязаны выплачивать штраф. Тем не менее в минувшем сезоне санкций к командам, не достигшим пола зарплат, применено не было.

Самым дорогим игроком «Северстали» является вратарь Владислав Подъяпольский (32 млн рублей). Вместе с этим голкипер даже не попадает в топ-100 самых дорогих хоккеистов лиги.

Зарплаты без учёта бонусов:

Вратари: Владислав Подъяпольский (32 млн), Дмитрий Шугаев (7);

Защитники: Робин Пресс (28), Николай Тимашов (14), Макар Хабаров (12), Никита Хлыстов (10), Николай Демидов (7), Никита Макеев, Михаил Тихонов (оба — по 5), Андрей Чуркин (4), Семён Луговяк (3).

Нападающие: Даниил Вовченко (30), Александр Петунин (22), Игорь Гераськин (16), Адам Лишка, Егор Морозов, Кирилл Пилипенко (все — по 15), Давид Думбадзе (10), Иван Емец (6), Александр Жабреев (5), Георгий Бусаров, Максим Колмыков, Дмитрий Моисеев (по 4).

Контракты защитников Павла Денисова и Антона Марышева, а также нападающих Никиты Гуслистова, Ильи Иванцова и Александра Суворова под потолком не учитываются.

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