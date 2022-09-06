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«Спартак» одержал третью победу в сезоне, обыграв «Адмирал» благодаря дублю Принса

«Спартак» одержал третью победу в сезоне, обыграв «Адмирал» благодаря дублю Принса
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2022, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Принс (Вароне, Кин) – 01:22 (5x4)   1:1 Червены (Горшков, Файзуллин) – 10:57 (5x4)   2:1 Принс (Талалуев, Цыплаков) – 25:51 (5x4)

На второй минуте матча Шейн Принс, реализовав численное большинство, вывел московскую команду вперёд. На 11-й минуте «Адмирал» сравнял счёт усилиями Рудольфа Червены. Чешский легионер забросил шайбу в большинстве. На 26-й минуте Шейн Принс оформил дубль, забив гол в игре «пять на четыре». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Илья Талалуев и Максим Цыплаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 10 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Адмирал» 8 сентября в Казани встретится с «Ак Барсом».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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