Принс перелетал Серебрякова, чирлидерши зажигали на трибунах. Фото победы «Спартака»

6 сентября в Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
На второй минуте матча Шейн Принс, реализовав численное большинство, вывел московскую команду вперёд. На 11-й минуте «Адмирал» сравнял счёт усилиями Рудольфа Червены. Чешский легионер забросил шайбу в большинстве. На 26-й минуте Шейн Принс оформил дубль, забив гол в игре «пять на четыре». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Илья Талалуев и Максим Цыплаков.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Адмирал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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