Проспект «Вашингтона»: Овечкин — до сих пор мой кумир, у меня были его плакаты и джерси

20-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер рассказал о своём опыте игры вместе с Александром Овечкиным.

«Это был отличный опыт. Да, сейчас он мой партнёр по команде, но он не перестал быть моим идолом. Я рос, наблюдая за его игрой. У меня дома есть плакат с ним, его игровые джерси и прочие вещи. Провести с ним месяц в одной команде было просто замечательно», — цитирует слова Лапьера портал RMNB.

Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте 2020 года под общим 22-м номером. Основную часть прошлого сезона он провёл в юниорской лиге Квебека. За «столичных» в прошлом сезоне НХЛ форвард провёл шесть матчей и отметился одним очком. Лапьер забил гол в своём дебютном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ворота Александра Георгиева.