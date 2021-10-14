Убежал от Панарина как от «пенсионера»! Молодой фанат Овечкина мощно ворвался в НХЛ

Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне дал болельщикам «столичных» много поводов для радости. Первым, конечно, является результат – «Кэпиталз» уверенно обыграли «Рейнджерс», забросив сразу пять шайб в ворота команды из Нью-Йорка. Вторым можно назвать яркую игру в исполнении российских легионеров команды – капитан Александр Овечкин провёл фантастический матч с четырьмя очками и вошёл в пятёрку лучших снайперов в истории НХЛ, а Евгений Кузнецов показал лучшее выступление за долгое время и отметился ассистентским хет-триком.

Но особенно радостным для поклонников «Вашингтона» стал дебют 19-летнего нападающего Хендрикса Лапьера. Появления канадца в основном составе многие болельщики «Кэпиталз» ждали с нетерпением. Хендрикс отлично проявил себя во время предсезонной подготовки и попал в заявку команды на регулярный чемпионат, а благодаря травме Никласа Бекстрёма получил возможность дебютировать в НХЛ, появившись в третьем звене с Ти Джеем Оши и Конором Шири. И он сполна воспользовался шансом и отплатил болельщикам за тот тёплый приём, который ему устроили незадолго до стартового вбрасывания.

Спустя меньше чем полминуты после того, как Джастин Шульц сделал счёт 2:0 в пользу «столичных», хозяевам удалась отличная контратака: оторвавшийся от соперника Оши, получивший передачу от Шири на входе в зону «синерубашечников», сделал изящный пас на подключившегося Лапьера, и тот, потратив секунду на подготовку броска, «прошил» Александра Георгиева и забил первый гол в Национальной хоккейной лиге. Только посмотрите, как форвард оторвался от преследовавшего его Артемия Панарина! Как от какого-то хоккейного «пенсионера»! Российский нападающий выглядел тихоходом на фоне канадца, набравшего невероятную скорость и оставившего его в дураках.

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Радости молодого хоккеиста не было предела – улыбка ещё долго не сходила с лица Хендрикса. Его партнёры по команде были довольны не меньше – начиная с Оши, который налетел на Лапьера спустя считаные мгновения после гола, и заканчивая Александром Овечкиным, подбодрившим 19-летнего игрока на скамейке. Для центрфорварда сегодняшний матч стал воплощением мечты – он был признан второй звездой матча, с голом дебютировав в НХЛ за любимый клуб детства бок о бок с любимым игроком.

«В детстве я был большим поклонником Овечкина. У меня был его свитер. У меня был его постер на стене. Первый свитер, который мне купили, был с фамилией Овечкина. «Вашингтон» занимает особое место в моём сердце, и я очень, очень рад стать частью этой организации», — делился эмоциями Лапьер вскоре после того, как был выбран на драфте 2020 года под общим 22-м номером. Изначально «Кэпиталз» должны были выбирать 24-ми, но специально ради Хендрикса они отдали этот и 80-й пики «Калгари».

В Лапьере «Вашингтон» видел очень большой потенциал. На драфте юниорской лиги Квебека канадец был выбран под первым номером, и в дебютном сезоне именно он был признан лучшим атакующим новичком (спустя год после Алекси Лафренье), набирая почти по очку за матч. Однако вскоре у Хендрикса начались проблемы со здоровьем – после нескольких неудачных столкновений во время матчей игроку диагностировали искривление шейных позвонков, которое провоцировало частые боли.

Это повлияло на решения многих клубов – Лапьер, которому за год до драфта после успешного выступления на Кубке Глинки/Гретцки – 2019 (11 очков в пяти матчах) предсказывали попадание в первую десятку, оставался свободным больше половины первого раунда и всё чаще появлялся в трансляции церемонии, явно обеспокоенный своей судьбой. Однако «Кэпиталз» поверили в Хендрикса, и в ту секунду, когда генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан объявил о выборе «Вашингтона», молодой нападающий наконец-то получил возможность вздохнуть с облегчением.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном YouTube «Вашингтона».

С тех пор проблемы с шеей его больше не беспокоили – Лапьер провёл ударный год в лиге Квебека, стабильно набирая больше очка за матч, и заслужил шанс проявить себя в «Вашингтоне». Первая попытка прошла наилучшим образом – за его первым голом в НХЛ с трибун «Кэпитал Уан-Арены» наблюдала вся семья и любимая девушка, а после матча он удостоился похвалы от кумира детства, с которым теперь играет в одной команде: «Я очень рад за него. Чуть раньше сказал ему: «Просто бросай шайбу». Он очень талантливый парень, за ним интересно наблюдать. Искренне надеюсь, что его ждёт большое будущее».