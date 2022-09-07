«Монреаль» подписал контракт с Даком на $ 13,45 млн. Его выбрали на драфте-2019 третьим
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Нападающий Кирби Дак заключил соглашение с «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте канадского клуба.
Отмечается, что с 21-летним хоккеистом заключён четырёхлетний контракт на общую сумму $ 13,45 млн. В среднем за год хоккеист будет получать чуть больше $ 3,36 млн.
Напомним, в прошлом сезоне Дак выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Канадский нападающий принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 26 очков. Кирби был задрафтован «чёрными ястребами» в 2019 году в первом раунде под общим третьим номером. В начале июля «Блэкхоукс» обменяли канадского форварда в «Монреаль».
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