19-летний игрок московского «Динамо» забил первый гол в дебютном матче в КХЛ

В эти минуты на стадионе «Большой» в Сочи проходит очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимает московское «Динамо». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу московской команды бело-голубые провели опасную атаку. Андрей Никонов отобрал шайбу в средней зоне, вошёл в чужую и отдал передачу на фланг Никиту Буруянову. 19-летний нападающий, проводящий дебютный матч в Континентальной хоккейной лиге, принял пас и, немного сблизившись с голкипером Алексеем Мельничуком, точно бросил по воротам — 2:0. Этот гол стал для динамовца первым в КХЛ. После этого Мельничука заменили на Максима Третьяка.