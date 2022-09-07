«Локомотив» обыграл «Нефтехимик», впервые выиграв 7 сентября после крушения команды

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

На второй минуте Иван Чехович вывел железнодорожников вперёд. На 14-й минуте Егор Аверин удвоил преимущество хозяев. На 21-й минуте Михаил Сидоров отыграл один гол. Ровно через четыре минуты Егор Попов с передачи Данила Шерстобитова сравнял счёт. На 39-й минуте Денис Алексеев в большинстве вновь вывел «Локомотив» вперёд, однако через 21 секунду Вячеслав Лещенко восстановил равенство — 3:3. На 45-й минуте Даниил Тесанов в четвёртый раз поразил ворота «Нефтехимика».

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Отметим, что «Локомотив» впервые выиграл 7 сентября — в годовщину крушения команды в 2011 году. В прошлом году клуб впервые сыграл в эту дату, однако уступил минскому «Динамо» — 3:4.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 9 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» 10 сентября примет минское «Динамо».