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«Локомотив» обыграл «Нефтехимик», впервые выиграв 7 сентября после крушения команды

«Локомотив» обыграл «Нефтехимик», впервые выиграв 7 сентября после крушения команды
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2022, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Чехович (Рафиков, Елесин) – 01:01 (5x5)   2:0 Аверин (Иванов, Алексеев) – 13:53 (5x5)   2:1 Сидоров (Камара, Лещенко) – 20:53 (5x5)   2:2 Попов (Шерстобитов) – 24:53 (5x5)   3:2 Алексеев (Шалунов, Сергеев) – 38:49 (5x4)   3:3 Лещенко (Назаров) – 39:10 (5x5)   4:3 Тесанов (Аверин) – 44:56 (5x5)

На второй минуте Иван Чехович вывел железнодорожников вперёд. На 14-й минуте Егор Аверин удвоил преимущество хозяев. На 21-й минуте Михаил Сидоров отыграл один гол. Ровно через четыре минуты Егор Попов с передачи Данила Шерстобитова сравнял счёт. На 39-й минуте Денис Алексеев в большинстве вновь вывел «Локомотив» вперёд, однако через 21 секунду Вячеслав Лещенко восстановил равенство — 3:3. На 45-й минуте Даниил Тесанов в четвёртый раз поразил ворота «Нефтехимика».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Локомотив» впервые выиграл 7 сентября — в годовщину крушения команды в 2011 году. В прошлом году клуб впервые сыграл в эту дату, однако уступил минскому «Динамо» — 3:4.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 9 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» 10 сентября примет минское «Динамо».

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