Рябыкин — о реализации «Авангарда»: я забыл, когда мы забивали грязные голы. Просто забыл
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после поражения в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (1:4) высказался о провальной игре команды в атаке. Омский клуб в трёх встречах сезона забросил шесть шайб. В то же время «ястребы» пропустили 13 голов, вместе с «Сочи» являясь командами, ещё не набравшими очки.
«И на предсезонке, и сейчас моменты создаём. То, что не можем реализовать… Везде есть причины. Может, мало бросаем, может, не лезем на ворота. Я забыл, когда мы забивали грязные голы. Просто забыл. Все хотят красиво, хотя после второго периода поговорили с ребятами. Они пытались, старались, но не смогли», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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