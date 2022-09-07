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«Авангард» потерпел третье поражение в сезоне, проиграв в матче со СКА

«Авангард» потерпел третье поражение в сезоне, проиграв в матче со СКА
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Хайруллин (Ожиганов) – 26:19 (5x4)   2:0 Воробьёв (Фёдоров, Никишин) – 34:38 (5x4)   3:0 Хайруллин (Жафяров, Педан) – 34:54 (5x5)   3:1 Береглазов (Брюквин, Шарипзянов) – 52:13 (5x5)   4:1 Хайруллин (Бардаков) – 58:30 (en)

На 27-й минуте Марат Хайруллин с передачи Игоря Ожиганова вывел СКА вперёд. На 35-й минуте Михаил Воробьёв в большинстве удвоил преимущество. Через 16 секунд Марат Хайруллин в третий раз поразил ворота омичей. На 45-й минуте судьи назначили буллит в ворота «Авангарда» за фол Владимира Ткачёва на Даниле Моисееве. Форвард СКА при этом неудачно врезался в борт и получил повреждение. После видеопросмотра судьи приняли решение не только назначить буллит, но и выписать Ткачёву пятиминутный штраф, хотя по правилам должна быть применена лишь одна санкция. Однако Дмитрий Бучельников не реализовал попытку.

На 53-й минуте Алексей Береглазов отыграл один гол. На 59-й минуте Марат Хайруллин оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 11 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». СКА 9 сентября примет московское «Динамо».

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