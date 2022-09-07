Р. Ротенберг — о передаче Жафярова: это домашние заготовки, татарские хитрости

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Авангардом» высказался об эффектной передаче Дамира Жафярова.

«Для нас каждая встреча очень важна, особенно дома. Отдельная благодарность болельщикам. Каждая встреча принципиальна, каждый соперник выходит с нами показывать свою лучшую игру. Можем порадоваться пять минут победе, но уже начинаем готовиться к следующему матчу.

Передача Жафярова? Это домашние заготовки, татарские хитрости. Это хорошо, нам нужны эти хитрости, техничные игроки, больше голов. Будем стараться больше забивать, будем работать над реализацией голевых моментов, больше лезть на ворота, больше брать ответственности на себя. А этот гол — это наши наработки, работа в тренировочном процессе. Мы хорошо подготовились на предсезонке.

Всегда вспоминаю слова Хабиба Нурмагомедова, он рассказывал мне, как он готовился к поединку с Макгрегором. У него был очень жёсткий спарринг, каждый раунд выходил клон Макгрегора, который так же бьёт с левой. И постоянно выходил свежий. Примерно так же, как в предсезонке: тяжело в учении, легко в бою. Мы по этой системе готовились, у нас была жёсткая предсезонка, хорошие спарринги. Мы были готовы к таким скоростям, провокациям, даже к грязи. Надеюсь, в будущем в хоккее вообще будет меньше грязи. К этому давно пришли за океаном, где дают возможность играть техничным игрокам, таким, как Кучеров, Панарин. Будем к этому стремиться, шаг за шагом мы к этому придём», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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