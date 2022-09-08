Форвард СКА Жафяров: Ротенберг уделяет много времени каждому нюансу

Форвард СКА Дамир Жафяров высказался о работе наставника команды Романа Ротенберга.



«Роман Борисович много внимания уделяет деталям, ведь это важная часть хоккея. Это только со стороны кажется, что идёт одна большая игра. На самом деле нюансов очень много. И он каждому уделяет много времени. Мы всё это обговариваем. Это большой плюс, потому что на льду ты все эти детали уже должен знать. Это приносит результат.



Какой тренерский стиль у Ротенберга – европейский или американский? Есть и то, и это. Каждая игра – разная. Иногда надо одну тактику применить, а в другом матче сыграть совсем по‑другому», – приводит слова Жафярова «Матч ТВ».

СКА начал новый сезон КХЛ с трёх побед – в матчах с «Салаватом Юлаевым» (3:2 в овертайме с решающей шайбой Жафярова), «Барысом» (3:1) и «Авангардом» (4:1).