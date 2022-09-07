Гениальный пас Жафярова добил «Авангард». Омск обосновался в подвале КХЛ

СКА проиграл «Авангарду» оба матча на предсезонных турнирах – в Сочи и Петербурге, но то были всего лишь выставочные матчи, которые армейцы воспринимали лишь как подготовку к сезону. А сейчас уже идёт чемпионат, соперники подошли к отчётной встрече, находясь на разных полюсах. СКА добыл две победы из двух и чувствует себя более чем уверенно. «Авангард», который должен быть одним из лидеров Востока, плетётся в конце турнирной таблицы вместе с «Сочи», не заработав пока ни одного очка.

«Авангард» начал как команда, которой кровь из носу надо было выигрывать, и могли забивать уже на второй минуте, а затем после долгой атаки заработали удаление. Но большинство, которое сейчас является одним из беспроблемных аспектов омичей, в этот раз не сработало, и второе тоже. Основным генератором атаки выступала связка Буше и Найта, которая за стартовые пять минут игры организовала сразу три опасных момента, но шайба не шла в ворота.

Шикарный момент был и у Владимира Ткачёва, который мог забивать после того, как Найт обокрал Дмитрия Яшкина на выходе из зоны СКА, но даже после рикошета от собственного защитника Дмитрий Николаев сумел дотянуться ловушкой и вытащить шайбу.

Во втором периоде «Авангард» продолжал вхолостую активничать в атаке и даже из очень качественной двухминутки в большинстве не смог извлечь выгоду. Затем омичи сами выстрелили себе в ногу. Яшкин за 50 секунд заработал на себе два удаления – сначала его не по правилам придержал Сведберг, а затем Станислав Галимов выставил на его пути клюшку. Как итог – «пять на три» хозяев, которое хладнокровно реализовал Марат Хайруллин. Нападающий взял паузу, заставил Яроша броситься на лёд, сместился и прошил Галимова.

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Дальше – больше. Через несколько минут на скамейку штрафников поехал Корбан Найт, но не просидел там и 10 секунд. Выигранное Михаилом Воробьёвым вбрасывание и мгновенная комбинация, которую сам же Воробьёв и завершил, бросив Галимову под ловушку.

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Это уже был нокаут, а через полминуты – уже нокдаун. Дамир Жафяров сделал абсолютно гениальный пас, обманув всю пятёрку «Авангарда» и его вратаря. Уехал за ворота, стянув на себя всеобщее внимание, и выдал передачу за спину на Хайруллина, которому оставалось только попасть в пустой угол.

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Третий период был формальностью. «Авангард» пытался что-то сделать, но не мог, сегодня подводило всё – и нулевая реализация моментов, и большинство, хотя в последнем отрезке был шанс и «пять на три». Толчинский в двойном численном преимуществе зарядил в штангу, а затем «Авангард» прозевал выскочившего из штрафбокса Моисеева, который убежал один на один. Ткачёв его догнал, но срезал клюшкой так, что нападающий улетел в борт. Арбитры назначили в ворота гостей буллит, а затем, после просмотра, добавили к этому ещё и пятиминутное удаление.

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Буллит вышел исполнять юный Дмитрий Бучельников, но не смог реализовать попытку. Впрочем, СКА и без этого спокойно довёл матч до победы – даже шайба Якупова за восемь минут до конца никак не изменила ход игры. Хайруллин поставил точку в матче хет-триком в пустые ворота. Команда Дмитрия Рябыкина потерпела третье поражение подярд, совсем обосновавшись в подвале турнирной таблицы КХЛ. Кошмарный старт сезона «Авангарда» продолжается.