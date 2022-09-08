Главный тренер «Барыса» назвал причины сокрушительного поражения от «Витязя»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал крупное поражение казахстанского клуба в матче с «Витязем» 0:5 (0:1, 0:0, 0:4).

«В общем-то, наверное, сегодняшний матч решила игра спецбригад. Практически на протяжении двух периодов мы имели 14 минут численного большинства. За это время не создали ни одного момента. Было достаточно неагрессивное большинство. Не было игрока на «пятаке», который бы доставлял проблемы Дмитрию Шикину.



В третьем периоде игра кардинально перевернулась за счёт нашей дисциплины. Держали напряжение два периода, но в третьем эти удаления… Если ты имеешь столько большинства и не забиваешь, то получишь при первом же удалении. Так и получилось.

Могу ли оценить игру вратаря Никиты Бояркина? Не хочу. Я вообще игру вратарей никогда не комментирую, тем более после поражения. Здесь вся команда выглядела не очень хорошо. Играют пять в атаке, пять в обороне. Не помогли вратарю», — приводит слова тренера Шайба.kz.

Напомним, на старте сезона КХЛ «Барыс» проиграл все три матча и набрал одно очко.