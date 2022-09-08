Президент «Витязя»: команда играет шикарно, но это только начало чемпионата

Президент «Витязя» Михаил Головков прокомментировал хороший старт команды в новом сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Эти победы вселяют в ребят уверенность. Дима Шикин в воротах, я считаю, играет шикарно. Игра вратаря важна, но самое главное — действия коллектива. Ребята не жалеют себя, отдаются борьбе, поэтому всё складывается хорошо. Но это только начало чемпионата. Не будем расслабляться, идём дальше. Календарь впереди насыщенный, серьёзный, но тем интереснее.

В чём команде нужно прибавить? Думаю, надо поменьше удаляться, так как сегодня с «Барысом» было много удалений. У нас хорошее большинство, но добавлять всегда есть в чём, и нужна высокая реализация моментов», — приводит слова Головкова ТАСС.

Напомним, «Витязь» на старте чемпионата КХЛ одержал победы во всех трёх матчах и занимает второе место на Западе.