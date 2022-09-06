«Витязь» выпустил ретроформу с редизайном комплекта 1999 года и оригинальной эмблемой

Подмосковный «Витязь» сообщил о выпуске ретроформы с редизайном комплекта 1999 года и оригинальной эмблемой клуба 1996 года.



«Мы подготовили необычную ретроформу, переносящую болельщиков в 1999 год, когда подмосковная команда провела один из лучших сезонов в своей истории, но, как и сейчас, была вынуждена выступать не на родной арене.

На новых игровых свитерах красуется несколько символических элементов. В центре – редизайн оригинальной эмблемы «Витязя» 1996 года. На рукавах появилась кольчуга, на плечах – отсылки к Чехову и Подольску, в которых команда базировалась ранее. А ещё игровые номера выполнены особым шрифтом.



Напомним, из-за проблем с ареной в своём родном Подольске «Витязь» в новом сезоне проводит домашние матчи в городе Балашихе. Тем не менее в истории «Витязя» уже был успешный сезон, связанный с переездом. В 1999 году, в связи со строительством арены в Подольске, «Витязь» проводил домашние матчи во дворце «Крыльев Советов» в Сетуни. По итогам сезона-1999/2000 команда вышла в элитный дивизион российского хоккея тех лет – Суперлигу», — говорится в заявлении клуба.