Почётный член совета ИИХФ: новую хоккейную лигу в Европе реально создать за пару лет

Почётный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола высказался о возможном создании европейской хоккейной лиги.



Ранее глава чемпионата Финляндии Хейкки Хилтунен выступил за создание новой лиги в Европе для противодействия приходу НХЛ.



«Я читал заявление Хилтунена и не услышал в нём ничего нового. Об этом всегда говорили.



Какие должны быть экономические условия? Должна быть телекомпания, не вкладывающая все свои деньги в футбол. Необходимая сумма составляет от € 500 млн до € 1 млрд. Это большая сумма, но всё вполне реально. Преимущество хоккея для телетрансляций в том, что матчи проходят каждый вечер.



Это необходимый минимум. Я много говорил об этом с немцами, и они реагировали довольно негативно, так как переживают в первую очередь за свой чемпионат. Деньги могли бы помочь в этом.



Нужно объединить Германию, Швецию, Швейцарию и Чехию. Есть команда из Братиславы и, возможно, из Англии.



Каковы сроки реализации проекта? Если такую ​​телекомпанию удастся найти, то всё можно сделать в течение двух-трёх лет», – цитирует бывшего члена парламента Финляндии iltalehti.