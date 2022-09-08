Почётный член совета ИИХФ: новую хоккейную лигу в Европе реально создать за пару лет

Почётный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола высказался о возможном создании европейской хоккейной лиги.
Ранее глава чемпионата Финляндии Хейкки Хилтунен выступил за создание новой лиги в Европе для противодействия приходу НХЛ.
«Я читал заявление Хилтунена и не услышал в нём ничего нового. Об этом всегда говорили.
Какие должны быть экономические условия? Должна быть телекомпания, не вкладывающая все свои деньги в футбол. Необходимая сумма составляет от € 500 млн до € 1 млрд. Это большая сумма, но всё вполне реально. Преимущество хоккея для телетрансляций в том, что матчи проходят каждый вечер.
Это необходимый минимум. Я много говорил об этом с немцами, и они реагировали довольно негативно, так как переживают в первую очередь за свой чемпионат. Деньги могли бы помочь в этом.
Нужно объединить Германию, Швецию, Швейцарию и Чехию. Есть команда из Братиславы и, возможно, из Англии.
Каковы сроки реализации проекта? Если такую телекомпанию удастся найти, то всё можно сделать в течение двух-трёх лет», – цитирует бывшего члена парламента Финляндии iltalehti.
- 8 сентября 2022
-
15:30
-
15:09
-
14:33
-
14:01
-
13:43
-
13:09
-
12:43
-
12:30
-
12:13
-
11:53
-
11:43
-
11:30
-
11:21
-
11:08
-
10:48
-
10:25
-
10:11
-
09:49
-
09:18
-
08:52
-
08:31
-
08:09
-
04:35
-
04:06
-
02:22
-
01:40
-
01:23
-
00:08
- 7 сентября 2022
-
23:56
-
23:29
-
23:02
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:28