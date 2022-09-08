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Почётный член совета ИИХФ: новую хоккейную лигу в Европе реально создать за пару лет

Почётный член совета ИИХФ: новую хоккейную лигу в Европе реально создать за пару лет
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Почётный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола высказался о возможном создании европейской хоккейной лиги.

Ранее глава чемпионата Финляндии Хейкки Хилтунен выступил за создание новой лиги в Европе для противодействия приходу НХЛ.

«Я читал заявление Хилтунена и не услышал в нём ничего нового. Об этом всегда говорили.

Какие должны быть экономические условия? Должна быть телекомпания, не вкладывающая все свои деньги в футбол. Необходимая сумма составляет от € 500 млн до € 1 млрд. Это большая сумма, но всё вполне реально. Преимущество хоккея для телетрансляций в том, что матчи проходят каждый вечер.

Это необходимый минимум. Я много говорил об этом с немцами, и они реагировали довольно негативно, так как переживают в первую очередь за свой чемпионат. Деньги могли бы помочь в этом.

Нужно объединить Германию, Швецию, Швейцарию и Чехию. Есть команда из Братиславы и, возможно, из Англии.

Каковы сроки реализации проекта? Если такую ​​телекомпанию удастся найти, то всё можно сделать в течение двух-трёх лет», – цитирует бывшего члена парламента Финляндии iltalehti.

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