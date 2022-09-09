Дементьев — о «Металлурге»: уверен, Воробьёв знает, что делать

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о выступлении магнитогорского «Металлурга» в начале сезона.

«Старт чемпионата преподнёс массу сюрпризов своими результатами и развитиями событий по ходу каждого из матчей, тем самым подогревая интерес к любому матчу. Можно много говорить об ожиданиях лёгких побед фаворитов, но не набравших в сыгранных матчах очков. Вы знаете, у каждой команды свои задачи на сезон, и поэтому системы подготовки отличаются. Нет сомнений, что «Трактор», «Авангард» или Магнитогорск не только попадут в матчи навылет, но и будут бороться за самые высокие места. «Магнитка» вообще, лидируя в матчах, теряла преимущество из-за случайных ошибок. И это как раз из категории того, что легко можно исправить. Вообще, говоря о «Магнитке» стоит отметить, что у команды в это межсезонье было не так много изменений в составе, а тот характер, который команда показывала в прошлом сезоне, никуда не делся. Уверен, Воробьёв знает, что делать, впереди только в регулярке более 60 матчей», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.