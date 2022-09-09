Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Динамо». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей 8 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 9 сентября

С «Металлургом» творится необъяснимое, «Ак Барс» спас чудо-бросок Шипачёва. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
Комментарии
А в карнавальный хоккей «Торпедо» трудно не влюбиться.

8 сентября сезон Фонбет Чемпионата КХЛ продолжился тремя матчами в Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Казани. Кратко подводим итоги дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Голдобин (Юров) – 12:06 (5x5)   2:0 Никонцев (Зернов) – 14:04 (5x5)   2:1 Йордан (Николишин) – 21:20 (5x4)   3:1 Юров (Яковлев, Земчёнок) – 40:37 (5x5)   3:2 Лихачёв (Слепец, Аликин) – 41:42 (5x5)   4:2 Карри (Лайпсик, Чибисов) – 51:23 (5x4)   4:3 Грецкий (Корягин) – 53:51 (5x5)   4:4 Николишин (Руденков) – 59:35 (6x5)   4:5 Николишин (Руденков) – 60:20 (3x3)

Финалист прошлого сезона «Металлург» после уникального поражения от «Северстали» пытался реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Амуром». Поначалу у подопечных Ильи Воробьёва это получалось неплохо: в середине первого периода уральцы забили два гола с интервалом в две минуты, причём обе шайбы вышли на загляденье.

Какое-то безумие! Нереальный камбэк с тремя голами без вратаря вошёл в историю КХЛ Какое-то безумие! Нереальный камбэк с тремя голами без вратаря вошёл в историю КХЛ

Но «Амур» сдаваться отказался. В начале второго периода дальневосточники вернулись в игру после гола Йордана, после чего пошёл равный хоккей. На старте третьей двадцатиминутки Юров вернул «Магнитке» преимущество в две шайбы, но не прошло и минуты, как Ярослав Лихачёв воскресил интригу, классно бросив из левого круга вбрасывания. На 52-й минуте «Металлург» забил ещё (Карри), а затем с хозяевами вновь, как и в матче с «Северсталью», начали происходить необъяснимые вещи.

«Магнитка» опять позволила сопернику отыграться в конце основного времени. Третью шайбу хабаровчан забил Грецкий, а за 25 секунд до сирены Иван Николишин реализовал импровизированное большинство «6 на 5». Матч ушёл в овертайм, который продлился лишь 20 секунд. Николишин и Руденков вдвоём вскрыли всю оборону «Магнитки» и принесли «Амуру» волевую победу в гостях.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 А. Радулов (Галиев, Семёнов) – 11:28 (5x5)   1:1 Горшков (Берлёв, Шулак) – 39:19 (5x4)   2:1 Шипачёв (Галиев) – 64:58 (4x3)

«Ак Барс» открывал сезон большого хоккея в Казани матчем с «Адмиралом». На бумаге класс команд несопоставим, однако «моряки» не просто дали бой одному из главных фаворитов чемпионата, но сыграли с подопечными Знарка на равных и могли рассчитывать на победу.

При этом голов в матче было минимум. «Ак Барс» открыл счёт на 12-й минуте усилиями Радулова, «Адмирал» отыгрался под конец второго отрезка, когда Горшков реализовал большинство. Игра ушла в овертайм, где дальневосточники упустили шикарный момент, а за две секунды до сирены капитанское слово сказал Вадим Шипачёв. С его шикарным броском в искусственно созданном большинстве (Знарок поменял вратаря на четвёртого полевого) ничего не смог поделать вратарь «Адмирала» Павел Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
7 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Неучев (Филяев, Василевский) – 15:19 (5x5)   1:1 Венгрыжановский (Коваленко, Кручинин) – 20:44 (5x3)   1:2 Голышев (Да Коста, Широков) – 24:28 (5x5)   2:2 Кручинин (Коваленко, Венгрыжановский) – 27:54 (5x4)   3:2 Атанасов (Воронин, Шавин) – 28:13 (5x5)   4:2 Ян (Марин, Агостино) – 37:11 (5x5)   5:2 Пайгин (Агостино, Ларионов) – 39:53 (4x4)   6:2 Гончарук (Венгрыжановский, Коваленко) – 49:50 (5x4)   7:2 Ян (Ларионов, Федотов) – 51:14 (5x3)   7:3 Да Коста (Голышев, Широков) – 56:31 (5x5)

В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало «Автомобилист». Самая карнавальная команда нынешнего сезона обошлась без голов в первом периоде и первой пропустила от молодого форварда гостей Неучева, но после перерыва болельщики в «Нагорном» увидели очередной концерт от подопечных Игоря Ларионова.

Нижегородцы буквально раскатали соперника из Екатеринбурга, забив пять голов за 20 минут и отправив на скамейку Игоря Бобкова, а в третьем периоде довершили начатое. В голевых подвигах «Торпедо» помогла и недисциплинированность «Автомобилиста», хватавшего глупые удаления буквально за всё и провоцировавшего и без того летучее «Торпедо» творить и дальше. В результате нижегородцы забили семь голов за матч, «Автомобилист» ответил только тремя. Как итог уверенная победа «Торпедо», романтичный хоккей которого становится едва ли не самым ярким маркером старта сезона КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 9 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Барыс
Нур-Султан
 Купить билет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022