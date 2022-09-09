С «Металлургом» творится необъяснимое, «Ак Барс» спас чудо-бросок Шипачёва. Итоги дня КХЛ

8 сентября сезон Фонбет Чемпионата КХЛ продолжился тремя матчами в Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Казани. Кратко подводим итоги дня.

Финалист прошлого сезона «Металлург» после уникального поражения от «Северстали» пытался реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «Амуром». Поначалу у подопечных Ильи Воробьёва это получалось неплохо: в середине первого периода уральцы забили два гола с интервалом в две минуты, причём обе шайбы вышли на загляденье.

Но «Амур» сдаваться отказался. В начале второго периода дальневосточники вернулись в игру после гола Йордана, после чего пошёл равный хоккей. На старте третьей двадцатиминутки Юров вернул «Магнитке» преимущество в две шайбы, но не прошло и минуты, как Ярослав Лихачёв воскресил интригу, классно бросив из левого круга вбрасывания. На 52-й минуте «Металлург» забил ещё (Карри), а затем с хозяевами вновь, как и в матче с «Северсталью», начали происходить необъяснимые вещи.

«Магнитка» опять позволила сопернику отыграться в конце основного времени. Третью шайбу хабаровчан забил Грецкий, а за 25 секунд до сирены Иван Николишин реализовал импровизированное большинство «6 на 5». Матч ушёл в овертайм, который продлился лишь 20 секунд. Николишин и Руденков вдвоём вскрыли всю оборону «Магнитки» и принесли «Амуру» волевую победу в гостях.

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«Ак Барс» открывал сезон большого хоккея в Казани матчем с «Адмиралом». На бумаге класс команд несопоставим, однако «моряки» не просто дали бой одному из главных фаворитов чемпионата, но сыграли с подопечными Знарка на равных и могли рассчитывать на победу.

При этом голов в матче было минимум. «Ак Барс» открыл счёт на 12-й минуте усилиями Радулова, «Адмирал» отыгрался под конец второго отрезка, когда Горшков реализовал большинство. Игра ушла в овертайм, где дальневосточники упустили шикарный момент, а за две секунды до сирены капитанское слово сказал Вадим Шипачёв. С его шикарным броском в искусственно созданном большинстве (Знарок поменял вратаря на четвёртого полевого) ничего не смог поделать вратарь «Адмирала» Павел Хомченко.

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В Нижнем Новгороде «Торпедо» принимало «Автомобилист». Самая карнавальная команда нынешнего сезона обошлась без голов в первом периоде и первой пропустила от молодого форварда гостей Неучева, но после перерыва болельщики в «Нагорном» увидели очередной концерт от подопечных Игоря Ларионова.

Нижегородцы буквально раскатали соперника из Екатеринбурга, забив пять голов за 20 минут и отправив на скамейку Игоря Бобкова, а в третьем периоде довершили начатое. В голевых подвигах «Торпедо» помогла и недисциплинированность «Автомобилиста», хватавшего глупые удаления буквально за всё и провоцировавшего и без того летучее «Торпедо» творить и дальше. В результате нижегородцы забили семь голов за матч, «Автомобилист» ответил только тремя. Как итог уверенная победа «Торпедо», романтичный хоккей которого становится едва ли не самым ярким маркером старта сезона КХЛ.

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Матчи 9 сентября