Р. Ротенберг: на провокации — отвечать голами. Обращали внимание игроков «Динамо» на табло

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче с московским «Динамо» (4:1).

«На провокации надо отвечать голами. И потом, когда провоцируют, можно обратить внимание на счёт на табло. Так мы и работали. Когда были провокации при счёте 3:0, 3:1, 4:1, обращали внимание игроков соперника на табло. Для ребят это вызов, каждая команда со СКА выходит как на последний бой. Нам нужно ещё лучше играть, быстрее, хладнокровнее. Мы хотим выигрывать с явным преимуществом, создавать и реализовывать как можно больше голевых моментов.

У нас такая система, мы обращаем внимание на детали. Проделана огромная работа. С точки зрения нагрузок сейчас команду отпустило, но нужно будет где-то добавить нагрузок, чтобы пройти весь сезон. Каждая встреча будет как от ножа, все соперники настраиваются на нас как на последний бой. Следующий матч с «Северсталью», очень серьёзно готовимся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.