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СКА уверенно обыграл московское «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в сезоне

СКА уверенно обыграл московское «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в сезоне
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Хайруллин (Хуснутдинов, Жафяров) – 15:42 (5x5)   2:0 Хайруллин (Зыков, Хуснутдинов) – 17:50 (5x4)   3:0 Никишин (Волков, Зыков) – 22:23 (5x5)   3:1 Миронов (Игумнов, О'Делл) – 45:09 (5x5)   4:1 Зыков (Никишин, Волков) – 50:23 (5x5)

На 16-й минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте нападающий, реализовав численное большинство, оформил дубль. На 23-й минуте Александр Никишин в третий раз поразил ворота москвичей. На 46-й минуте Андрей Миронов отыграл один гол. На 51-й минуте Валентин Зыков забросил шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» встретится в Балашихе с «Витязем». Оба матча состоятся 12 сентября.

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