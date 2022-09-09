СКА уверенно обыграл московское «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в сезоне

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

На 16-й минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте нападающий, реализовав численное большинство, оформил дубль. На 23-й минуте Александр Никишин в третий раз поразил ворота москвичей. На 46-й минуте Андрей Миронов отыграл один гол. На 51-й минуте Валентин Зыков забросил шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» встретится в Балашихе с «Витязем». Оба матча состоятся 12 сентября.

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