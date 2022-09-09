Р. Ротенберг — о следующем матче СКА: вылетаем в «Чикаго» Череповец

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с московским «Динамо» (4:1) поделился ожиданиями от будущей встречи с «Северсталью».

«Сегодня был важный матч для нас, ребята молодцы. Сыграли самоотверженно, проявили характер, играли друг за друга. Отвечали на провокации голами. Готовимся дальше, нам есть над чем работать.



В это же время готовимся к следующей встрече, вылетаем в «Чикаго» Череповец, поэтому для нас сейчас самая важная игра в Череповце. Они сегодня обыграли ЦСКА 4:1, мы следили. Это будет серьёзный матч. Тем интереснее. Чем больше у нас будет матчей от ножа, тем лучше для нас. Тогда мы будем готовы выйти на международную арену и побеждать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.