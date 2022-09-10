Андрей Разин поделился мнением о победе над обладателем Кубка Гагарина — 2022 ЦСКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о победе череповецкого клуба в матче с московским ЦСКА. Подопечные Разина в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграли армейцев со счётом 4:1. Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд. Ранее армейцы потерпели крупное поражение во встрече с «Ак Барсом» — 1:5.



«Большое спасибо болельщикам. Сегодня был аншлаг. Зрители нас очень хорошо поддерживали. Попросили ребят сыграть с холодной головой. Удачно сыграли первый период, получили много большинства. Жалко, что всего один гол забили. Неудачно начали второй период. Сами себе привезли. Очень важный был гол, который забил Никита Хлыстов. Важно было среагировать на пропущенный. Очень понравился третий период. Всё строго, дисциплинированно. Забили хорошие голы. Ребят с победой.



Команда сегодня выбрала лучшим игроком Влада Подъяпольского? Я не буду отступать от своих принципов. Я никого не буду выделять. Выиграла вся команда. Тем более у Егора Морозова не было ещё в этом сезоне голов, у Макса Колмыкова, у Никиты Хлыстова. Каждая пятёрка сегодня внесла вклад в победу.



Готовимся дальше. У нас был сложный выезд из трёх городов. Завтра обычный рабочий день. Готовимся. У нас дальше не менее сложный, не менее серьёзный соперник», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».



Отметим, что в следующей встрече череповчане сыграют со СКА 12 сентября.

Новость по теме СКА уверенно обыграл московское «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в сезоне