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Шведский журналист — о слухах про обмен Федотова: российские медиа сходят с ума

Шведский журналист — о слухах про обмен Федотова: российские медиа сходят с ума
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Журналист шведского издания HockeyNews.se Карл Манссон на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым.

«Российские медиа сходят с ума. Факт обмена категорически отрицают и СКА, и ЦСКА, которые говорят, что у Федотова нет контракта, так как он служит в армии. Тем не менее эти кусочки информации всё продолжают поступать из разных источников», — говорится в сообщении.

Ранее в отечественных СМИ появилась информация о том, что страж ворот, проходящий военную службу в Северодвинске, заключит контракт с ЦСКА. В армейском клубе опровергли эти слухи. Затем СМИ сообщили, что ЦСКА подпишет Федотова, а потом обменяет в СКА. Обе команды вновь опровергли эту информацию.

Другие мнения иностранных обозревателей можно прочитать в материале:

«Загнивает договор между КХЛ и НХЛ». В США недоумевают из-за слухов о Федотове «Загнивает договор между КХЛ и НХЛ». В США недоумевают из-за слухов о Федотове
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