«Загнивает договор между КХЛ и НХЛ». В США недоумевают из-за слухов о Федотове

В Северной Америке и Европе не остались равнодушными к противоречивым слухам о судьбе россиянина, который всё ещё находится в армии.

В последние дни слухи вокруг российского голкипера Ивана Федотова будто бы издеваются над болельщиками, которые неравнодушны к судьбе героя сборной России на Олимпиаде-2022. То вратарь, сейчас проходящий службу в Северодвинске, заключит контракт с ЦСКА, то он останется во флоте, то его подпишут и обменяют в СКА… Эти новости каждый раз дают надежду на то, что с Федотовым всё обойдётся, чтобы затем достаточно быстро смениться опровержением, рушащим эту надежду. Хуже ситуацию делает тот факт, что новые слухи о судьбе вратаря появляются буквально каждый день.

Хоть российские болельщики, очевидно, переживают за Федотова, они не единственные, кого беспокоит судьба молодого хоккеиста. В Северной Америке, где голкипер и должен был выступать — за «Филадельфию», и в Европе также обсуждают непростую ситуацию и реагируют на новые слухи.

Так, например, журналист под ником Hockey News Hub в «Твиттере» достаточно язвительно, но вместе с тем весьма точно описал обстановку вокруг стража ворот: «Не забывайте, что это Россия, ребята. Новостные сообщения меняются как погода. «Федотов подписывает трёхлетний контракт» может превратиться в «Федотов останется служить во флоте» примерно за 10 минут», — написал обозреватель.

Не остался в стороне и журналист шведского издания HockeyNews.se Карл Манссон, специализирующийся на освещении хоккея на постсоветском пространстве. Он в своём «твиттере» прокомментировал ситуацию, приложив скрин с девятью противоречивыми новостями о Федотове от российских СМИ: «Российские медиа сходят с ума. Факт обмена категорически отрицают как СКА, так и ЦСКА, которые говорят, что у Федотова нет контракта, так как он служит в армии. Тем не менее эти кусочки информации всё продолжают поступать из разных источников».

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто-то, как, например, журналист EPRinkside Расс Коэн в том же «Твиттере» решил защитить генерального менеджера «Филадельфии» Чака Флетчера из-за ситуации с вратарём, который в мае заключил контракт новичка с «лётчиками»: «Это не вина Флетчера. Федотов совершил несколько ошибок. «Флайерз» не могут знать всего, что происходит с игроком в России».

Новость по теме «Филадельфия» может расторгнуть контракт». В НХЛ прокомментировали ситуацию Ивана Федотова

Один из наиболее интересных взглядов на циркулирующие слухи высказал журналист Sportsnet Стив «Дэнгл» Глинн, упомянувший ситуацию с Федотовым в контексте развития молодых хоккеистов в КХЛ: «Есть исключения из правил, но в целом, если у тебя есть перспективный молодой игрок в КХЛ, лучший способ дать ему больше игрового времени — убрать его из КХЛ. Есть ли законный способ перевезти проспекта в клуб НХЛ при действующем контракте? Да, есть. Между лигами существует многолетнее соглашение. Однако (!) ситуация с Иваном Федотовым, похоже, стала началом загнивания этого соглашения», — завершил свою мысль Глинн в посте в «Твиттере».

Однако не только журналистов беспокоит судьба Федотова. Так, профессор Колумбийского университета Скотт Рознер и кандидат на степень магистра в том же университете, уроженец Казахстана Диас Лукпанов, некоторое время работавший в Москве, написали совместный материал, посвящённый российскому голкиперу.

«Будущее Федотова, которого многие считают одним из лучших вратарей мира за пределами НХЛ, выглядело чрезвычайно радужным. Грустно, что это единственные известные факты, которые не подлежат оспариванию. История лета Ивана Федотова становится здесь гораздо мрачнее.

Задержание баскетболистки Бриттни Грайнер, судя по всему, похоже на ситуацию Федотова. Заметные различия, конечно, заключаются в том, что Грайнер — американка, а Федотов — русский, и факты были довольно хорошо известны и неоспоримы в случае Грайнер, а вот в случае Федотова — всё совсем не так. Так кто же, если вообще кто-либо, может и будет вступаться за Федотова так же, как американское правительство поддержало Грайнер?

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Женская национальная баскетбольная ассоциация и её игроки решительно поддержали Грайнер, как и их собратья из НБА. Такого же отношения заслуживает и Иван Федотов. Широко распространено мнение, что сплочённая «хоккейная семья» высказывается и поддерживает друг друга в трудные времена для всех, кто является частью такого сплочённого спортивного сообщества. Со всеми этими неопределённостями, вопросами без ответов было неожиданно странно найти отсутствие общественной поддержки со стороны профессионального сообщества. До сих пор только несколько действующих и завершивших карьеры российских игроков, тренеров и экспертов публично поддержали Федотова и его семью, поставили под сомнение фактические причины призыва вратаря и то, каким именно образом игрок его уровня должен служить своей стране.

После задержания Федотова некоторых известных российских звёзд НХЛ попросили прокомментировать ситуацию, но они пока отказываются это делать. Несмотря на их общественное влияние и всенародное обожание. А почему ещё никто из товарищей Федотова по «Филадельфии» не высказался в защиту своего будущего одноклубника? Скорее всего, потому, что они банально с ним не знакомы.

Что ещё хуже, некоторые легенды российского хоккея, бывшие звёзды НХЛ и депутаты публично обвинили Федотова, напомнив, что закон о призыве един для всех. Его выступление за сборную на зимних Олимпийских играх 2022 года было легко забыто», — разразился Рознер.

Его коллега Диас Лукпанов, в свою очередь, сосредоточил своё внимание именно на слухах о контракте и переходе.

«Его бывшая команда, похоже, тоже оставила Федотова позади. Несмотря на высказывания президента ЦСКА, контрактный статус вратаря с ЦСКА на сезон-2022/2023 остаётся неясным. Ходят необоснованные слухи о том, что Федотов договорился о контракте с ЦСКА ещё на один год до подписания контракта с «Флайерз». В любом случае это оказалось довольно лёгким расставанием с игроком, который внёс неоценимый вклад в успех команды в прошлом сезоне.

Идея о том, что правительство Соединённых Штатов будет вмешиваться подобно тому, как оно поступило с Грайнер, кажется надуманной. Ведь это российский гражданин, проживающий в России, причастный к предполагаемому преступлению с нарушением российского законодательства. Само существование трудового договора с американской компанией, которой ещё не была выдана рабочая виза для хоккеиста, вероятно, не поднимается до уровня, когда американское правительство может вмешиваться, особенно в условиях столь сложных дипломатических отношений между двумя странами. Хотя справедливо задаться вопросом, как разрешилась бы эта ситуация, если бы Федотов был американцем (или канадцем), а не русским, здесь это просто не тот случай», — написал Лукпанов.

Иван Федотов (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Будущее Федотова всё ещё покрыто тайной. И оно будет таковым как минимум до 20 сентября — когда у вратаря состоится судебное заседание. То есть спустя два с половиной месяца после того, как в начале июля Федотова задержали. И, если честно, приятно видеть, как за нашего голкипера вступаются за границей. Особенно если учесть, что в России его толком никто из действующих хоккеистов, кроме Григория Панина, и не поддержал. Будем надеться, что эти слова помогут вратарю перенести все тяжести и вскоре вновь вернуться в хоккей.