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Шикин рассказал, что обладатель Кубка Стэнли канадец Уилсон не адаптировался в «Витязе»

Шикин рассказал, что обладатель Кубка Стэнли канадец Уилсон не адаптировался в «Витязе»
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Российский голкипер «Витязя» Дмитрий Шикин рассказал, как проходит адаптация канадского новичка клуба, нападающего Скотта Уилсона.

«Мы стараемся ему помочь адаптироваться, он пока ещё чувствует себя не так раскрепощённо. Чувствуется, что у него есть определённый опыт, и, дай бог, он нам поможет», — приводит слова Шикина ТАСС.

Напомним, 30-летний Уилсон стал игроком «Витязя» в минувшее межсезонье. Пока что опытный канадский форвард принял участие лишь в трёх матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Отметим, что в 2017 году Уилсон, выступая за «Питтсбург Пингвинз», стал обладателем Кубка Стэнли. Тогда в 20 встречах розыгрыша нападающий забросил три шайбы и отдал три голевых паса.

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