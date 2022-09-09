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«Витязь» одержал четвёртую победу подряд, в овертайме переиграв «Локомотив»

«Витязь» одержал четвёртую победу подряд, в овертайме переиграв «Локомотив»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Каюмов, Елесин) – 01:44 (4x4)   1:1 Яремчук (Попов, Галузин) – 06:35 (5x4)   1:2 Чехович (Алексеев, Сергеев) – 13:34 (5x4)   2:2 Руа (Рассказов) – 24:38 (5x5)   2:3 Тютнев (Андронов, Аверин) – 34:02 (5x5)   3:3 Старков (Смолин, Руа) – 44:55 (5x4)   4:3 Кара (Волгин, Яремчук) – 62:27 (4x3)

На второй минуте Максим Шалунов вывел ярославцев вперёд. На седьмой минуте Александр Яремчук сравнял счёт. На 14-й минуте Иван Чехович в большинстве во второй раз поразил ворота подольской команды. На 25-й минуте Жереми Руа с передачи Кирилла Рассказова вновь восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте Павел Тютнев забросил шайбу, на которую «Витязь» ответил голом Степана Старкова на 45-й минуте. В овертайме победу подольской команде принёс Владислав Кара, забросивший, когда клуб заменил вратаря на дополнительного полевого игрока.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 сентября дома сыграет с ЦСКА. «Витязь» 12 сентября в Балашихе примет московское «Динамо».

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