«Витязь» одержал четвёртую победу подряд, в овертайме переиграв «Локомотив»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Витязь» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).
На второй минуте Максим Шалунов вывел ярославцев вперёд. На седьмой минуте Александр Яремчук сравнял счёт. На 14-й минуте Иван Чехович в большинстве во второй раз поразил ворота подольской команды. На 25-й минуте Жереми Руа с передачи Кирилла Рассказова вновь восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте Павел Тютнев забросил шайбу, на которую «Витязь» ответил голом Степана Старкова на 45-й минуте. В овертайме победу подольской команде принёс Владислав Кара, забросивший, когда клуб заменил вратаря на дополнительного полевого игрока.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 сентября дома сыграет с ЦСКА. «Витязь» 12 сентября в Балашихе примет московское «Динамо».
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