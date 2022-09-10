Минское «Динамо» переиграло «Нефтехимик», забросив пять шайб в матче
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Только что в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
На 13-й минуте Седрик Пакетт открыл счёт в матче, забив с передачи Джозефа Душака. На 16-й Вячеслав Лещенко в большинстве сравнял счёт. На 22-й минуте Сергей Сапего снова вывел минчан вперёд, забив после паса Романа Горбунова. На 27-й отличился Райан Спунер с передач Душака и Брэндона Козуна, а на 48-й забил уже Козун. Ещё одним голом динамовцы отметились на 60-й минуте – Виталий Пинчук поразил пустые ворота хозяев после паса Шона Лалонда. Это дебютный гол хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2022, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Пакетт (Душак) – 12:57 (5x5) 1:1 Лещенко – 15:13 (5x4) 1:2 Сапего (Горбунов) – 21:07 (5x5) 1:3 Спунер (Душак, Козун) – 26:22 (5x5) 1:4 Козун – 47:15 (5x4) 1:5 Пинчук (Лалонд) – 59:25 (en)
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