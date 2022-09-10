Минское «Динамо» переиграло «Нефтехимик», забросив пять шайб в матче

Только что в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

На 13-й минуте Седрик Пакетт открыл счёт в матче, забив с передачи Джозефа Душака. На 16-й Вячеслав Лещенко в большинстве сравнял счёт. На 22-й минуте Сергей Сапего снова вывел минчан вперёд, забив после паса Романа Горбунова. На 27-й отличился Райан Спунер с передач Душака и Брэндона Козуна, а на 48-й забил уже Козун. Ещё одним голом динамовцы отметились на 60-й минуте – Виталий Пинчук поразил пустые ворота хозяев после паса Шона Лалонда. Это дебютный гол хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге.