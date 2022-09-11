Защитник «Адмирала» Либор Шулак в эффектном стиле забросил шайбу в матче с «Куньлунем»

В эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и «Куньлунем». В первом периоде матча защитник хозяев Либор Шулак забросил красивую шайбу в сольном проходе и сделал счёт 1:0 в пользу «Адмирала». Ассистентами выступили Колби Уильямс и Антон Берлёв.

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Этот гол стал для защитника вторым в текущем сезоне. Всего на счету Либора четыре очка, две заброшенные шайбы и две результативные передачи. В прошлом сезоне защитник провёл 49 матчей за «Адмирал», в которых набрал 26 очков, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. Шулак проводит свой третий сезон в КХЛ. Ранее в сезоне-2019/2020 он выступал за череповецкую «Северсталь».