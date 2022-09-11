Защитник «Адмирала» Либор Шулак в эффектном стиле забросил шайбу в матче с «Куньлунем»

В эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и «Куньлунем». В первом периоде матча защитник хозяев Либор Шулак забросил красивую шайбу в сольном проходе и сделал счёт 1:0 в пользу «Адмирала». Ассистентами выступили Колби Уильямс и Антон Берлёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Этот гол стал для защитника вторым в текущем сезоне. Всего на счету Либора четыре очка, две заброшенные шайбы и две результативные передачи. В прошлом сезоне защитник провёл 49 матчей за «Адмирал», в которых набрал 26 очков, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. Шулак проводит свой третий сезон в КХЛ. Ранее в сезоне-2019/2020 он выступал за череповецкую «Северсталь».
- 11 сентября 2022
-
12:55
-
12:31
-
12:29
-
12:04
-
11:40
-
11:16
-
10:57
-
10:34
-
10:08
-
09:33
-
08:54
-
08:28
-
08:15
-
06:00
- 10 сентября 2022
-
23:29
-
23:17
-
22:43
-
21:54
-
21:10
-
20:40
-
20:31
-
20:00
-
19:42
-
19:37
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
17:57
-
17:38
-
17:23
-
17:13
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:58