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Спортивный директор «Адмирала»: опасались, что легионеры подпишут контракт, но не приедут

Спортивный директор «Адмирала»: опасались, что легионеры подпишут контракт, но не приедут
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Спортивный директор ХК «Адмирал» Вадим Аверкин рассказал о сложностях привлечения легионеров в Дальневосточный клуб.

«В прессе много писали, что иностранцы не поедут на Дальний Восток. На самом деле это не так. Да, не всё так просто было. Некоторые игроки сами говорили, что хотят играть здесь, но мы не могли этого афишировать раньше времени. С Колби Уильямсом мы очень быстро договорились, с его агентом буквально за два дня. Колби хотел играть здесь. Собрал справки про наш клуб и дал свой ответ.

С другими иностранцами было сложней. Понятно, что на них оказывали давление, но хорошо, что сейчас они здесь и с нами. И еще важно, что они не просто подписали контракт, а то, что приехали. Были опасения, что подписал легионер контракт, а «приедет ли»? Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Я думаю, в лиге будут ещё легионеры», — цитирует Аверкина пресс-служба «Адмирала».

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