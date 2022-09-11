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«Адмирал» уверенно обыграл «Куньлунь» в первом домашнем матче

«Адмирал» уверенно обыграл «Куньлунь» в первом домашнем матче
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Только что во Владивостоке на «Фетисов-Арене» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» принимал «Куньлунь». Встреча завершилась победой «Адмирала» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

На 16-й минуте красивый гол в сольном проходе оформил защитник хозяев Либор Шулак. Ассистентами выступили Колби Уильямс и Антон Берлёв. На 23-й минуте удвоил преимущество хозяев Евгений Грачёв, ему ассистировали Артём Гареев и Либор Шулак. Счёт 3-0 оформил в большинстве Михал Криштоф, с передач Александра Горшкова и Либора Шулака. Счёт на последней минуте матча размочил Паркер Фу. Матч отметился ярким поединком Марка Вербы и Гарета Ханта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Шулак (Уильямс, Берлёв) – 15:12 (5x5)   2:0 Грачёв (Гареев, Шулак) – 22:58 (5x5)   3:0 Криштоф (Горшков, Шулак) – 56:14 (5x4)   3:1 Фу (Ип, Вон) – 59:05 (6x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Адмирал» провёдет на своей площадке 15 сентября с уфимским «Салаватом Юлаевым». Китайский клуб на выезде 13 сентября встретится с хабаровским «Амуром».

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