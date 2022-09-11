«Адмирал» уверенно обыграл «Куньлунь» в первом домашнем матче

Только что во Владивостоке на «Фетисов-Арене» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Адмирал» принимал «Куньлунь». Встреча завершилась победой «Адмирала» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
На 16-й минуте красивый гол в сольном проходе оформил защитник хозяев Либор Шулак. Ассистентами выступили Колби Уильямс и Антон Берлёв. На 23-й минуте удвоил преимущество хозяев Евгений Грачёв, ему ассистировали Артём Гареев и Либор Шулак. Счёт 3-0 оформил в большинстве Михал Криштоф, с передач Александра Горшкова и Либора Шулака. Счёт на последней минуте матча размочил Паркер Фу. Матч отметился ярким поединком Марка Вербы и Гарета Ханта.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч «Адмирал» провёдет на своей площадке 15 сентября с уфимским «Салаватом Юлаевым». Китайский клуб на выезде 13 сентября встретится с хабаровским «Амуром».
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