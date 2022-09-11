Гатиятулин — о 3:2 с «Сибирью»: «Трактору» нужно поправить игровую дисциплину

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Сибирью» (3:2 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Непростой матч. Здесь, в Новосибирске, всегда непросто играть. Полный стадион, болельщики команду гонят вперёд. Ожидали, что активно будет играть «Сибирь». Местами так и получалось. Но здорово сыграли, план на игру, в принципе, выполняли. Есть моменты по игровой дисциплине, которые нужно поправить. Всё с ребятами обговорили и постараемся эти ошибки сводить к минимуму.



Дебют Проскурякова? Здесь такой план и был, что Илья должен играть этот матч. Важная победа. Отмечу всю команду, никого выделять не буду, все ребята старались.



«Трактор» заперли в зоне на несколько минут во втором периоде? Дальняя лавка, чуть-чуть неправильно сыграли в зоне атаки и вернулись. Потом соперник сделал наложение, правильно сыграли в обороне, самоотверженно, и эту смену отыграли правильно.



Чего не хватает Тертышному? Команда поменялась, поменялись партнёры. Все всё понимают, работаем в этом направлении. Никита очень много делает полезной работы, поэтому очки придут. Моменты есть, это самое главное. Никаких вопросов ни к Никите, ни к одному из игроков по сегодняшнему матчу.



Будут ли перестановки? Будем смотреть, какие сочетания эффективны. Сегодня, в принципе, довольны всеми ребятами, надо будет посмотреть, что скажет медицинский штаб, в каком состоянии. И функционально. И примем по составу решение на следующий матч», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.