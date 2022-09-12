Экс-форвард «Питтсбурга» Родригес подписал контракт с «Колорадо»

Нападающий Эван Родригес стал игроком «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что 29-летний форвард подписал однолетний контракт, кэпхит составит $ 2 млн.



Ранее Родригес выступал за «Питтсбург Пингвинз». В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги канадец провёл 82 матча в регулярке, набрав 43 (19+24) очка при показателе полезности «+3». В плей-офф Родригес сыграл в семи встречах, заработав 5 (3+2) баллов при общей полезности «-2».



В общей сложности нападающий провёл в НХЛ 316 матчей, записав на свой счёт 128 (53+75) очков. Кэпхит Родригеса по контракту с «Пингвинз» составлял $ 1 млн.



Напомним, регулярный сезон НХЛ-2022/2023 стартует 7 октября матчем между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс».