«Авангард» отреагировал на посты «Ак Барса» и «Салавата» о турнирной ситуации омичей
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«Авангард» отреагировал на публикации казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева», касающиеся турнирного положения омичей в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Столько лет учим коллег искусству юмора — наконец-то у них получилось что-то интересное. Рады были помочь, «Авангард» — объединяет!» — написал омский клуб в одной из соцсетей, прикрепив фото.
Напомним, «Авангард» уступил в первых четырёх матчах текущего сезона: «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4) и «Автомобилисту» (2:4). В настоящий момент омичи расположились на последней строчке Восточной конференции и сводной таблицы КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата подопечные Дмитрия Рябыкина сыграют в гостях с «Сибирью» (13 сентября, 15:30 мск).
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