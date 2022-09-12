«Кто это у нас внизу с нулём очков?» «Ак Барс» отреагировал на место «Авангарда» в таблице

Пресс-служба казанского «Ак Барса» саркастически отреагировала на последнее место омского «Авангарда» в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Кто это у нас внизу с нулём очков?» — написал телеграм-канал казанцев, прикрепив фрагмент из сериала «Остаться в живых». Также подобное видео опубликовал в своих соцсетях «Салават Юлаев».

Напомним, «Авангард» уступил в первых четырёх матчах текущего сезона: «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4) и «Автомобилисту» (2:4). В настоящий момент омичи расположились на последней строчке Восточной конференции и сводной таблицы КХЛ.



В следующем матче регулярного чемпионата подопечные Дмитрия Рябыкина сыграют в гостях с «Сибирью» (13 сентября, 15:30 мск). Очная встреча между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится 13 ноября в Казани.