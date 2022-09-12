«Салават» сообщил информацию о состоянии здоровья защитника Цулыгина
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила информацию о состоянии здоровья защитника клуба Ярослава Цулыгина, получившего травму в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3, третий период).
«Ярослав Цулыгин в сознании. Он смог встать на ноги, сейчас им занимаются врачи», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
Напомним, на 12-й минуте встречи между «Салаватом» и «Спартаком» на льду произошёл инцидент, в результате которого травму получил защитник уфимцев Ярослав Цулыгин. Подножку совершил форвард красно-белых Шейн Принс, после чего он был удалён до конца игры.
Шайбы в матче к данной минуте забросили Илья Талалуев, Александр Хохлачёв и Максим Цыплаков у «Спартака», а также Сергей Шмелёв у «Салавата».
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