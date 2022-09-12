Козлов — об 1:3 со «Спартаком»: когда придёт хладнокровие, то всё будет хорошо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Неполный матч. Очень хорошее начало и небольшая потеря во втором периоде. В третьем периоде вернулись в игру, но счёт был большой, ребята не смогли вытащить матч. Моменты есть, просто нужно быть хладнокровнее. Нужно решать вопрос и забить гол. Когда это придёт, то всё будет хорошо.



Как здоровье Цулыгина? Выглядит хорошо. Было неприятно, когда он упал, но сейчас вроде бы всё хорошо.



Почему потеряли концентрацию во втором периоде? Сбились с намеченного плана, стали выдумывать в зоне атаки, это привело к контратаке. Чего не хватает в большинстве? В идеале, чтобы ребята почувствовали уверенность и забивали голы. Моменты есть, но не хватает завершающего броска», – цитирует Козлова «Горобзор.ру».