«Играли в нормальный, здоровый хоккей». Тренер «Спартака» — о победе в Уфе

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился мнением о матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«В первую очередь хотелось бы поздравить с победой наших болельщиков! Игра выдалась тяжёлой все 60 минут. Был план, который ребята выполнили. Знали, что «Салават Юлаев» начнёт агрессивно, нужно было потерпеть.



Весь первый период играли от обороны, после чего забили свои моменты, которые были. В третьем играли уже по ситуации: не на удержание счёта, а в нормальный, здоровый хоккей. Ребята — молодцы! Специальные бригады и вратарь сегодня отработали на отлично!» — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.



В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Автомобилистом» (14 сентября, 17:00 мск).