Гол Ларионова-младшего помог «Торпедо» переиграть в гостях «Нефтехимик»

Нижегородское «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
В составе подопечных Игоря Ларионова шайбы забросили Алексей Кручинин, Игорь Ларионов-младший, а также Марк Марин. У «Нефтехимика» голы забил Энтони Камара (дубль).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Торпедо» одержал третью победу в сезоне, занимая шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» один балл за пять игр, клуб занимает 10-ю строчку на Востоке.
В следующем матче нижегородцы встретятся в гостях с казанским «Ак Барсом» (14 сентября, 19:30 мск), «Нефтехимик» сыграет в Челябинске с «Трактором» (16 сентября, 17:00 мск).
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