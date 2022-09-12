Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Ларионова-младшего помог «Торпедо» переиграть в гостях «Нефтехимик»

Гол Ларионова-младшего помог «Торпедо» переиграть в гостях «Нефтехимик»
Комментарии

Нижегородское «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

В составе подопечных Игоря Ларионова шайбы забросили Алексей Кручинин, Игорь Ларионов-младший, а также Марк Марин. У «Нефтехимика» голы забил Энтони Камара (дубль).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Торпедо» одержал третью победу в сезоне, занимая шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» один балл за пять игр, клуб занимает 10-ю строчку на Востоке.

В следующем матче нижегородцы встретятся в гостях с казанским «Ак Барсом» (14 сентября, 19:30 мск), «Нефтехимик» сыграет в Челябинске с «Трактором» (16 сентября, 17:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Кручинин (Коваленко) – 05:59 (5x5)   0:2 Ларионов (Венгрыжановский, Федотов) – 15:16 (5x5)   0:3 Марин (Кручинин, Воронин) – 33:48 (5x5)   1:3 Камара (Лещенко) – 47:56 (5x5)   2:3 Камара (Купцов) – 50:32 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022